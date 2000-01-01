28.07 20:55 MIGnews.com

Puma представила новую форму израильской сборной

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Национальные сборные Израиля по футболу обзавелись новым партнером – немецким производителем товаров для спорта Puma, который заменит на этом месте американскую марку Adidas.Так, Израильская футбольная ассоциация подписала 4-летний контракт с эксклюзивным импортером бренда Delta, согласно которому Puma предоставит форму, обувь и прочие товары всем национальным сборным Израиля – юношеской, молодежной, женской и мужской."Выбор в пользу Puma был частью долгосрочной стратегической кампании, обеспечивающей наилучшие условия для израильских команд и, безусловно, в отношении экипировки", - говорит директор Израильской футбольной ассоциации Ротем Камер, выразив уверенность, что новое сотрудничество отразится на поле.Puma уже представил новый дизайн футбольной формы для сборных – в традиционных бело-голубых тонах. Директор Delta Цвика Швиммер утверждает, что вдохновением для новой концепции служила форма 1970-го года, когда Израиль впервые прошел отборочный этап Чемпионата мира по футболу.