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Puma представила новую форму футбольной сборной Израиля 28.07 20:55   MIGnews.com

Puma представила новую форму израильской сборной

Национальные сборные Израиля по футболу обзавелись новым партнером – немецким производителем товаров для спорта Puma, который заменит на этом месте американскую марку Adidas.

Так, Израильская футбольная ассоциация подписала 4-летний контракт с эксклюзивным импортером бренда Delta, согласно которому Puma предоставит форму, обувь и прочие товары всем национальным сборным Израиля – юношеской, молодежной, женской и мужской.

"Выбор в пользу Puma был частью долгосрочной стратегической кампании, обеспечивающей наилучшие условия для израильских команд и, безусловно, в отношении экипировки", - говорит директор Израильской футбольной ассоциации Ротем Камер, выразив уверенность, что новое сотрудничество отразится на поле.

Puma уже представил новый дизайн футбольной формы для сборных – в традиционных бело-голубых тонах. Директор Delta Цвика Швиммер утверждает, что вдохновением для новой концепции служила форма 1970-го года, когда Израиль впервые прошел отборочный этап Чемпионата мира по футболу.


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