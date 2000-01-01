"Евровидение" в Израиле может не состояться

Несмотря на, что Нетта Барзилай порадовала израильтян своей победой на "Евровидении" еще в мае, Израиль все еще не начал подготовку к проведению следующего, поскольку, как пишет Ynet, правительство все еще не утвердило выделение средств на мероприятие.
Стоимость проведения "Евровидения-2019" оценивается в 35 миллионов евро, и в качестве гарантий общественная вещательная корпорация "Кан", которая выступает организатором конкурса в Израиле, должна уже в ближайшее время перевести на счет Европейского вещательного союза (EBU) 12 миллионов евро.
Поскольку правительство еще не согласилось выделить деньги на конкурс, директор "Кан" Эльдад Кобленц написал министру финансов Моше Кахлону официальное письмо и предупредил его, что такое отношение ставит конкурс под угрозу.
"После недавних переговоров и переписки между обеими сторонами о передаче необходимых "Кан" для производства Евровидения средств я хотел бы подчеркнуть и пояснить, что без поддержки и полного финансирования конкурс, к сожалению, не будет проведен в Израиле. Первой и самой неотложной вехой, которую мы должны преодолеть, является предоставление банковских гарантий до 1 августа, как того требует EBU. Производство конкурса чрезвычайно сложно и требует много времени для подготовки. Я надеюсь, что все стороны объединит свои силы для этого", - сказал он.
Когда журналисты обратились к представителям правительства, то все оказалось достаточно запутано – министерство финансов и канцелярия премьера
"На данный момент канцелярия премьер-министра отказывается утвердить распределение бюджета для "Кан"", - заявили в Минфине.
"Данное решение было принято как канцелярией премьер-министра, так и министерством финансов. Если в министерстве финансов желают изменить свое решение нести ответственность за бюджеты, то могут обсудить с нами этот вопрос", - цитирует Ynet представителей канцелярии.
В то же время в правительстве напомнили, что ежегодный бюджет "Кан" составляет 700 млн. шекелей, поэтому корпорация может внести залог самостоятельно.