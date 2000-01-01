28.07 14:52 MIGnews.com

Энтони Хопкинс избавился от алкоголизма благодаря религии

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Легендарный британский актер Энтони Хопкинс заявил, что справиться с алкогольной зависимостью ему помогла религия. Об этом он рассказал на 11-ой ежегодной конференции LEAP в Лос-Анджелесе.Артист поведал, что на одной из встреч организации "Анонимные алкоголики" в декабре 1975 года женщина спросила у него, почему бы ему просто не поверить в бога. С тех пор, по его словам, он ни разу не притрагивался к алкоголю.Он отметил, что его самого утомило его поведение в те времена, так как его персонаж на сцене всегда выглядел "отвратительным, разоренным и неубедительным". Хопкинс также подчеркнул, что пристрастие к алкоголю — не редкость среди актеров театра, пишет Page Six."Что касается моей жизни, я до сих пор не могу поверить в то, какой она является, потому что я должен был бы умереть в Уэльсе, пьяным или что-то в этом духе..." — сказал Хопкинс.Он добавил, что каждый способен на большее и может привести себя к новой жизни.