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youtube28.07 14:52   MIGnews.com

Энтони Хопкинс избавился от алкоголизма благодаря религии

Легендарный британский актер Энтони Хопкинс заявил, что справиться с алкогольной зависимостью ему помогла религия. Об этом он рассказал на 11-ой ежегодной конференции LEAP в Лос-Анджелесе.

Артист поведал, что на одной из встреч организации "Анонимные алкоголики" в декабре 1975 года женщина спросила у него, почему бы ему просто не поверить в бога. С тех пор, по его словам, он ни разу не притрагивался к алкоголю.

Он отметил, что его самого утомило его поведение в те времена, так как его персонаж на сцене всегда выглядел "отвратительным, разоренным и неубедительным". Хопкинс также подчеркнул, что пристрастие к алкоголю — не редкость среди актеров театра, пишет Page Six.

"Что касается моей жизни, я до сих пор не могу поверить в то, какой она является, потому что я должен был бы умереть в Уэльсе, пьяным или что-то в этом духе..." — сказал Хопкинс.

Он добавил, что каждый способен на большее и может привести себя к новой жизни.


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