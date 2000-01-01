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Скончался советский писатель Владимир Войнович28.07 11:29   MIGnews.com

Скончался советский писатель Владимир Войнович

Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Он умер от сердечного приступа. О его смерти сообщили в социальных сетях сразу несколько родственников и друзей.

Первая повесть Войновича была напечатана в журнале "Новый мир", когда на тот момент ему было уже 29 лет. Кроме того, Войнович является автором песни "Я верю, друзья, караваны ракет...", принесшей ему по-настоящему широкую известность.

В конце 1960-х годов писатель стал активным участником правозащитного движения и попал к советской власти в немилость. Его самое известное произведение - трилогия "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" - на Западе был официально издан раньше, чем в СССР, где распространялся только как самиздат, пишет Би Би Си.

В 1980 году Войновича выслали из СССР, а год спустя лишили советского гражданства. Позже писатель смог вернутся на родину.

Помимо "Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина" в число наиболее известных произведений Войновича советских лет входят роман "Москва 2042", а также повести "Шапка" и "Два товарища" и "Чонкин" (последние две были экранизированы).


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