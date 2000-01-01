29.05 06:41 MIGnews.com
Безос раскрыл секрет успеха Amazon
Главным фактором успеха компании Amazon является внимание к клиентам.
Об этом в интервью Business Insider
рассказал ее владелец Джефф Безос.
В частности, он посоветовал не отвлекаться на конкурентов, поскольку это может демотивировать.
"Вы уже впереди – зачем вам бежать? Если же вы зациклены на клиентах, если это ваша мотивация, то она очень устойчивая", – сказал Безос.
По его словам, клиенты даже лидирующей компании постоянно чем-то недовольны. А главный вопрос, на который должен ответить каждый предприниматель: "Что не изменится за десять лет?"
Как подчеркнул Безос, создатели компаний могут строить стратегии вокруг того, что останется стабильным на протяжении долгого периода.
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