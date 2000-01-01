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Необычная ссора двух жирафов попала на видео | Фото:29.05 03:03   MIGnews.com

Необычная ссора двух жирафов попала на видео

Волонтер организации African Lion and Environmental Researchd Trust Анджела Фергюсон из Зимбабве сняла на камеру странную ссору двух жирафов в Национальном парке Замбези.

Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

На кадрах видно, как молодой самец просовывает голову под ногу противника. Закинув его конечность себе на шею, он заставил более крупного соперника ходить по кругу на трех ногах.

Необычный "танец" продолжался, пока крупный самец не сбросил ногу на землю.



По словам волонтеров и работников парка, даже они до этого момента никогда не были свидетелями подобного поведения.


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