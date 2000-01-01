28.05 17:01 MIGnews.com

Эдельштейн договорился с Элькиным упростить работу ВУЗов

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Министр здравоохранения Юли Эдельштейн достиг соглашения с руководителем министерства высшего образования Зеэвом Элькиным о расширении формата работы ВУЗов и иных последипломных учебных заведений.Об этом сообщают израильские СМИ.Так, с 31 мая высшим учебным заведениям разрешено проводить лекции, на которых будут присутствовать не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции в два метра. Это позволит возобновить экзамены.В аудиториях заведений, где получают неформальное образование, смогут собираться до 50 человек с сохранением социальной дистанции в два метра. В противном же случае, на одного учащегося должно приходиться не менее семи квадратных метров площади.