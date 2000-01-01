Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Эдельштейн договорился с Элькиным упростить работу ВУЗов | Фото:28.05 17:01   MIGnews.com

Эдельштейн договорился с Элькиным упростить работу ВУЗов

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн достиг соглашения с руководителем министерства высшего образования Зеэвом Элькиным о расширении формата работы ВУЗов и иных последипломных учебных заведений.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Так, с 31 мая высшим учебным заведениям разрешено проводить лекции, на которых будут присутствовать не более 50 человек с соблюдением социальной дистанции в два метра. Это позволит возобновить экзамены.

В аудиториях заведений, где получают неформальное образование, смогут собираться до 50 человек с сохранением социальной дистанции в два метра. В противном же случае, на одного учащегося должно приходиться не менее семи квадратных метров площади.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:43
В Египте СМИ начали кампанию травли врачей.
17:22
Boeing возобновляет производство 737 MAX
16:40
Семенович наела лишние килограммы из-за стресса
16:19
Нетаниягу предложил помощь бразильской промышленности
15:58
У подавшего в суд на Путина экс-главы Чувашии пневмония
15:37
Жизнь после локдауна: Эйлат постепенно приходит в себя
15:16
Китай призвали соблюдать обязательства по Гонконгу
14:13
Трибунал в Гааге просит ПА разъяснить статус соглашений Осло
13:31
Игаль Унна: нужно готовиться к "киберзиме"
13:10
ЕС возобновит санкции против сирийского режима
12:42
Гигантские медузы у побережья Тель-Авива
12:28
В каких районах Москвы реально подхватить COVID-19
12:07
Готовы ли арабские лидеры жертвовать интересами ради ПА
11:46
Соседка угрожала судье БАГАЦа мертвым голубем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  