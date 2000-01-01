Цукерберг критикует Twitter за значок фейка в посте Трампа
Глава Facebook Марк Цукерберг подверг критике Twitter за то, что сервис пометил один из твитов президента США Дональда Трампа как несоответствующий действительности.
Ранее система социальной сети Twitter поставила под сообщением главы Белого дома значок, предупреждающий о неправде, с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка позволяла перейти на специальную страницу Twitter, начинающуюся со ссылки на материал издания Politico, озаглавленный как "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".
Цукерберг заявил, что он твердо уверен в том, что Facebook не может выполнять роль арбитра в вопросе того, что люди говорят онлайн, и особенно компании, предоставляющие платформу для подобных дискуссий, должны воздержаться от этого, пишет Bracknellnews.