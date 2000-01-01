Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ночь в Тель-Авиве: израильтяне ринулись в рестораны и бары | Фото:28.05 11:25   MIGnews.com

Ночь в Тель-Авиве: израильтяне ринулись в рестораны и бары

В Тель-Авиве тысячи израильтян собрались в ресторанах и барах в первую ночь после официального открытия.

Заведения не работали более двух месяцев из-за коронавируса COVID-19.

По данным 12 канала, более 120 тысяч человек заранее забронировали столики, чтобы обеспечить себя гарантией на отдых в первую ночь открытия.

Между тем, во многих барах и ресторанах Тель-Авива сообщили, что до окончания выходных будут работать с пропускной способностью в 95%.

Чтобы обезопасить граждан от заражения коронавирусом, в некоторых заведениях общественного питания расставили антисептики на столиках. Также в ряде ресторанов подавали одноразовые меню. Посетители же обязаны были придерживаться правил социального дистанцирования.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:46
Соседка угрожала судье БАГАЦа мертвым голубем
11:04
Три кандидата в президенты Израиля
10:42
Минздрав: выходные на Шавуот грозят вспышкой COVID-19
10:21
В Иерусалиме три учительницы заразились коронавирусом
10:00
Политические декларации БАГАЦа - удар по демократии
09:11
Кохави наградил солдата Шади Ибрагима
08:50
Мири Регев: Ривлин - мелочный, Ганц - недопеченный
08:26
Хайфа: девочка оказалась в центре схватки с кабана и собаки
08:05
Иордания об аннексии: мир не может больше молчать
07:55
"Как в Америке": арест инфильтрантов в южной Телдь-Авиве  
07:10
"Разве я человек?" Кадыров о госпитализации с COVID-19
06:44
SpaceX отменила первый запуск людей в космос: что случилось
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:13
Туристам в Японии будут платить $185 в день
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  