28.05 11:25 MIGnews.com

Ночь в Тель-Авиве: израильтяне ринулись в рестораны и бары

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В Тель-Авиве тысячи израильтян собрались в ресторанах и барах в первую ночь после официального открытия.Заведения не работали более двух месяцев из-за коронавируса COVID-19.По данным 12 канала, более 120 тысяч человек заранее забронировали столики, чтобы обеспечить себя гарантией на отдых в первую ночь открытия.Между тем, во многих барах и ресторанах Тель-Авива сообщили, что до окончания выходных будут работать с пропускной способностью в 95%.Чтобы обезопасить граждан от заражения коронавирусом, в некоторых заведениях общественного питания расставили антисептики на столиках. Также в ряде ресторанов подавали одноразовые меню. Посетители же обязаны были придерживаться правил социального дистанцирования.