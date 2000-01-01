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Хасиды преследовали обнаженную модель в Вильямсбурге | Фото:28.05 18:05   MIGnews.com

Хасиды преследовали обнаженную модель в Вильямсбурге

Бельгийская модель вызвала бурю негодования за съемку совершенно голой в ультраортодоксальном районе Бруклина Вильямсбурге во время праздника Пурим в начале этого года.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мариса Папен и ее команда провели фотосессию 21 марта, но только на прошлой неделе опубликовали видео преследования ее хасидами на своем сайте.

Для фотосессии она прошла голой по всему району, в том числе позировала перед школьным автобусом иешивы и перед синагогой. В районе живут члены ряда хасидских сект, придерживающихся строгого толкования религиозных законов, в том числе о скромности.

Когда модель и ее команда сели в "Убер", машину окружили хасиды, один из которых плюнул в открытое окно. Модель выскочила из машины в пальто, убежала и в конце концов столкнулась с полицией, говорится на ее веб-сайте.

В прошлом году Папен вызвала переполох в Израиле, когда обнажилась на балконе с видом на Западную стену. Она также фотографировалась обнаженной у мечети Святой Софии в Стамбуле и недалеко от базилики Святого Петра в Ватикане. Она выступает за то, чтобы женщинам можно было ходить на публике топлесс, как это делают мужчины.


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