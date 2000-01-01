Хасиды преследовали обнаженную модель в Вильямсбурге

Мариса Папен и ее команда провели фотосессию 21 марта, но только на прошлой неделе опубликовали видео преследования ее хасидами на своем сайте.
Для фотосессии она прошла голой по всему району, в том числе позировала перед школьным автобусом иешивы и перед синагогой. В районе живут члены ряда хасидских сект, придерживающихся строгого толкования религиозных законов, в том числе о скромности.
Когда модель и ее команда сели в "Убер", машину окружили хасиды, один из которых плюнул в открытое окно. Модель выскочила из машины в пальто, убежала и в конце концов столкнулась с полицией, говорится на ее веб-сайте.
В прошлом году Папен вызвала переполох в Израиле, когда обнажилась на балконе с видом на Западную стену. Она также фотографировалась обнаженной у мечети Святой Софии в Стамбуле и недалеко от базилики Святого Петра в Ватикане. Она выступает за то, чтобы женщинам можно было ходить на публике топлесс, как это делают мужчины.