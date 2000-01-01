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Родильные отделения выполнили просьбу беременной еврейки | Фото:28.05 20:49   MIGnews.com

Родильные отделения выполнили просьбу беременной еврейки

Тайный репортер 13-ого канала, одетая как беременная современная еврейская ортодоксальная женщина, посетила родильные отделения в больницах по всей стране, чтобы выяснить, будут ли они незаконно выполнять ее просьбу о предоставлении палаты без арабских женщин.

Об этом во вторник, 28 мая сообщает The Times of Israel.

Исследование показало, что сотрудники родильных отделений в пяти больницах ответили, что приложат усилия, чтобы поместить еврейскую мать в комнату, где есть только евреи, в трех других больницах это требование было полностью отклонено.

В докладе не рассматривались какие-либо другие сценарии, в которых новая мать просила бы не делить комнату с другой женщиной на основе любой другой религии или расы.

Гольштейн Тамир, адвокат, который возглавляет отделение по коллективным искам на юридическом факультете университета Тель-Авива, сказал, что, несмотря на то, что больницы хотят максимально учитывать просьбы пациентов, они должны отвечать, что требовать отдельную палату только потому, что "сосед по комнате в комнате - еврей или араб", незаконно.


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