Родильные отделения выполнили просьбу беременной еврейки
Тайный репортер 13-ого канала, одетая как беременная современная еврейская ортодоксальная женщина, посетила родильные отделения в больницах по всей стране, чтобы выяснить, будут ли они незаконно выполнять ее просьбу о предоставлении палаты без арабских женщин.
Исследование показало, что сотрудники родильных отделений в пяти больницах ответили, что приложат усилия, чтобы поместить еврейскую мать в комнату, где есть только евреи, в трех других больницах это требование было полностью отклонено.
В докладе не рассматривались какие-либо другие сценарии, в которых новая мать просила бы не делить комнату с другой женщиной на основе любой другой религии или расы.
Гольштейн Тамир, адвокат, который возглавляет отделение по коллективным искам на юридическом факультете университета Тель-Авива, сказал, что, несмотря на то, что больницы хотят максимально учитывать просьбы пациентов, они должны отвечать, что требовать отдельную палату только потому, что "сосед по комнате в комнате - еврей или араб", незаконно.