28.05 21:07 MIGnews.com

Европейские раввины хотят еврейские смайлики в кипах

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Еврейские раввины Европы обратились в официальный орган, который регулирует и одобряет эмодзи с призывом добавить идеограммы, представляющие еврейскую веру.В письме в консорциум Unicode, некоммерческий орган, который регулирует представление текста в компьютерных продуктах, Конференция европейских раввинов (CER) заявила во вторник, что хочет, чтобы Unicode "создал новый эмодзи, который будет символизировать еврейскую религию и ее символы"."Есть эмодзи в арабских священнослужителей и женщин в хиджабах, а евреев забыли?", - задается вопросом Гади Гроних, начальник штаба CER, в заявлении, опубликованном организацией. Использование смайликов (эмодзи), изображений выражений лица, объектов и символов, повсеместно распространено в электронных устройствах и приложениях.Unicode утверждает все смайлики, которые используются в смартфонах и могут быть добавлены в электронные письма и документы.Письмо пришло вслед за спорными комментариями Феликса Кляйна, комиссара по борьбе с антисемитизмом в Германии, который на прошлой неделе предупредил, что немецкие евреи должны избегать ношения кипы на публике.