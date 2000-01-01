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Европейские раввины хотят еврейские смайлики в кипах | Фото:28.05 21:07   MIGnews.com

Европейские раввины хотят еврейские смайлики в кипах

Еврейские раввины Европы обратились в официальный орган, который регулирует и одобряет эмодзи с призывом добавить идеограммы, представляющие еврейскую веру.

В письме в консорциум Unicode, некоммерческий орган, который регулирует представление текста в компьютерных продуктах, Конференция европейских раввинов (CER) заявила во вторник, что хочет, чтобы Unicode "создал новый эмодзи, который будет символизировать еврейскую религию и ее символы".

"Есть эмодзи в арабских священнослужителей и женщин в хиджабах, а евреев забыли?", - задается вопросом Гади Гроних, начальник штаба CER, в заявлении, опубликованном организацией. Использование смайликов (эмодзи), изображений выражений лица, объектов и символов, повсеместно распространено в электронных устройствах и приложениях.

Unicode утверждает все смайлики, которые используются в смартфонах и могут быть добавлены в электронные письма и документы.

Письмо пришло вслед за спорными комментариями Феликса Кляйна, комиссара по борьбе с антисемитизмом в Германии, который на прошлой неделе предупредил, что немецкие евреи должны избегать ношения кипы на публике.


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