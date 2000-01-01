29.05 04:19 MIGnews.com

Мусульманские женщины не будут молиться за перегородкой?

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Джидда: бывший имам Священной мечети в Мекке, шейх Адиль аль-Кальбани, призывает не разделять мужчин и женщин перегородкой во время молитвы. В телевизионном интервью Saudi Broadcasting Corp он заявляет, что такое разделение не имеет корней в исламских традициях и не соответствует практикам во времена Пророка Мухаммеда.Адиль аль-Кальбани говорит, что в эпоху Пророка женщины молились в задней части мечети, позади мужчин. Он подчеркивает, что между ними не было перегородки или занавеса. Сегодня же женщины молятся в отдельной комнате. Бывший имам Великой Мечети Мекки называет современное явление фобией по отношению к женщинам.Он также затронул тему того, что консервативные мужчины считают неправильным называть женщину по имени. Адиль аль-Кальбани утверждает, что это также не имеет основания. Он говорит, что их дочери и сестры не лучше жены пророка, Аиши бинт Абу Бакр, или остальных.Все имена мусульманских женщин известны так же, как и имена их отцов. Адиль аль-Кальбани подчеркивает, что они сделали многое для общества и Уммы, и им не навредило то, что люди знали их имена.Комментируя недавние реформы, которые происходят в государстве, бывший имам Великой Мечети Мекки отмечает заметное улучшение социально-экономического положения женщин в нынешнюю эпоху. Он говорит, что женщины все чаще занимают высокопоставленные должности типа заместителя министра, посла и другие.