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Открытого гея приветствовали в раввинате Иерусалима | Фото:28.05 15:24   MIGnews.com

Открытого гея приветствовали в раввинате Иерусалима

Студента раввината и открытого гея, которому было отказано в рукоположении в либеральной семинарии в Нью-Йорке, приветствовали в раввинате Иерусалима, нарушив давнее табу против гомосексуальности в ортодоксальной общине.

Об этом пишет The Times of Israel.

Даниэль Ландес, известный американо-израильский раввин, сделал посвящение, на иврите "смиха", Даниэлу Этвуду вместе со смешанной группой мужчин и женщин в Иерусалимском театре в воскресенье вечером во время церемонии, на которой присутствовало более 200 гостей.

Ранее в этом году Этвуда проинформировали, что он не будет рукоположен после окончания учебы в Нью-йоркской иешиве "Ховевей Тора", несмотря на то, что ранее школа обещала его посвятить.

Хотя в последние годы в ортодоксальной общине наблюдается усиление эмпатии к евреям из ЛГБТ сообщества, подобного рода прием редко достигал уровня лидеров общины, и однополые браки повсеместно запрещены. Прошлой осенью Этвуд обручился, чтобы пожениться с другим мужчиной.


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