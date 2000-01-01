Открытого гея приветствовали в раввинате Иерусалима
Студента раввината и открытого гея, которому было отказано в рукоположении в либеральной семинарии в Нью-Йорке, приветствовали в раввинате Иерусалима, нарушив давнее табу против гомосексуальности в ортодоксальной общине.
Даниэль Ландес, известный американо-израильский раввин, сделал посвящение, на иврите "смиха", Даниэлу Этвуду вместе со смешанной группой мужчин и женщин в Иерусалимском театре в воскресенье вечером во время церемонии, на которой присутствовало более 200 гостей.
Ранее в этом году Этвуда проинформировали, что он не будет рукоположен после окончания учебы в Нью-йоркской иешиве "Ховевей Тора", несмотря на то, что ранее школа обещала его посвятить.
Хотя в последние годы в ортодоксальной общине наблюдается усиление эмпатии к евреям из ЛГБТ сообщества, подобного рода прием редко достигал уровня лидеров общины, и однополые браки повсеместно запрещены. Прошлой осенью Этвуд обручился, чтобы пожениться с другим мужчиной.