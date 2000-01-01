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фото с соцсети28.05 22:35   MIGnews.com

Актрисы шокировали Канны страстным поцелуем на публике

Французские актрисы Ева Грин и Эмманюэль Сенье шокировали публику страстным поцелуем на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Звезды мирового масштаба представляли киноленту под названием "Основано на реальных событиях".

Грин и Сенье сыграли любовниц в новом фильме Романа Полански. Картина была снята по мотивам одноименного романа Дельфин де Виган.

"Основано на реальных событиях" был показан вне конкурсной программы Каннского кинофестиваля.
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