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В преддверии праздника Шавуот «Тнува» выпустила новинки | Фото: Thinkstock28.05 11:34   MIGnews.com

В преддверии праздника Шавуот «Тнува» выпустила новинки

Знакомьтесь: смесь для приготовления чизкейка «Блила ле-ахана угат гвина»,
мягкий сыр для выпечки «Гвина ле-маафим» 9%, сливки со вкусом шоколада
«Шаменет метука бе-таам шоколад» и Крем-фреш
Кроме того, для вас - более 1400 рецептов к празднику на обновленном сайте http://www.tnuva-ru.co.il/

Ведущий израильский молочный концерн «Тнува» в преддверии праздника Шавуот предлагает новые продукты, которые порадуют любителей домашней выпечки:

• Смесь для приготовления чизкейка (холодным или горячим способом) «Блила ле-ахана угат гвина»
• Мягкий сыр для выпечки «Гвина ле-маафим» 9%
• Сливки для взбивания со вкусом шоколада «Шаменет метука ле-акцафа бе-таам шоколад»
• «Крем фреш»

Как всегда, «Тнува» подготовила сотни тысяч праздничных брошюр с рецептами, специальные наборы продуктов, продукты по особым ценам и скидочные купоны. Все это – в дополнение к обновленному сайту «Шеф Лаван», являющемуся ведущей платформой Израиля в мире профессиональной кулинарии.

Из чего состоит потребительская корзина в преддверии праздника Шавуот?
По данным статистического опроса в 2016, наблюдается значительный рост потребления молочных продуктов всех категорий. В прошедшем году в течение праздничной недели показатель роста продаж молочных продуктов составил 59%. Ведущие категории – особые сыры (продажи выросли на 111%), рассольные сыры (71%), твердые сыры (21%), мягкие сыры (53%).

И еще: невероятный рост был отмечен в категории «сливки для взбивания» - 138%!
Ведь именно сливки для взбивания являются основой для приготовления творожных тортов и других праздничных десертов. А в этом году – новинка! Сливки для взбивания со вкусом шоколада «Шаменет метука ле-акцафа бе-таам шоколад»!

Новые кулинарные возможности – от «Шеф Лаван»

В этом году «Тнува» выпустила 4 новых продукта в серии «Шеф Лаван», с помощью которых любители домашней выпечки смогут достигнуть более качественных результатов, не прилагая особых усилий:

• Смесь для приготовления чизкейка (холодным или горячим способом) «Блила ле-ахана угат гвина» - легкое и удобное решение для приготовления традиционного праздничного чизкейка. Подходит как для холодного, так и для горячего способа приготовления. С этой смесью ваш чизкейк не опадет, а ваши домашние и гости насладятся удивительным вкусом и необычайной красотой десерта. Способ приготовления чрезвычайно прост, и все его этапы подробно описаны на упаковке. Время приготовления – примерно 15 минут до помещения в духовку. Готовый торт можно украсить по вашему вкусу!

Вес – 850 г, кошерность - контроль раввината
• Мягкий сыр для выпечки «Гвина ле-маафим» 9%
Особый мягкий сыр, подходит как для соленой, так и для сладкой выпечки: «бурекасов», ватрушек, холодных творожных тортов. При использовании этого мягкого сыра тесто всегда остается хрустящим, а начинка – вкусной и сочной. Мягкий сыр для выпечки имеет особую текстуру и очень удобен в работе.

Вес – 500 г, кошерность -  БАДАЦ
• Сливки для взбивания со вкусом шоколада «Шаменет метука ле-акцафа бе-таам шоколад»
Новаторский и единственный в своем роде продукт на молочном рынке Израиля. Сливки для взбивания со вкусом шоколада содержат натуральное какао – для разнообразия и оригинальной нотки в ваших любимых десертах!

Вес – 250 г, кошерность - "Меадрин"

• Крем фреш «Крем фреш» в праздничной упаковке
Богатый сливочный вкус и идеальная текстура! Этот продукт прекрасно подойдет для выпечки как горячего, так и холодного способа приготовления, как соленой, так и сладкой. Крем фреш - идеальная добавка к горячей печеной картошке. Сдобренный различными добавками, он превратится в изысканный дип.

Его также можно подать к горячему шоколадному или яблочному торту, а можно – в суп. Его чуть кисловатый вкус и кремовая текстура дарят настоящее кулинарное наслаждение. Именно благодаря этим своим качествам крем фреш от «Тнувы» стал неотъемлемым ингредиентом в блюдах известных израильских шефов.

Вес – 250 г, кошерность - "Меадрин"

www.tnuva.co.il
www.chef-lavan.co.il
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