28.05 11:34 MIGnews.com

В преддверии праздника Шавуот «Тнува» выпустила новинки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Знакомьтесь: смесь для приготовления чизкейка «Блила ле-ахана угат гвина»,мягкий сыр для выпечки «Гвина ле-маафим» 9%, сливки со вкусом шоколада«Шаменет метука бе-таам шоколад» и Крем-фрешКроме того, для вас - более 1400 рецептов к празднику на обновленном сайте http://www.tnuva-ru.co.il/Ведущий израильский молочный концерн «Тнува» в преддверии праздника Шавуот предлагает новые продукты, которые порадуют любителей домашней выпечки:• Смесь для приготовления чизкейка (холодным или горячим способом) «Блила ле-ахана угат гвина»• Мягкий сыр для выпечки «Гвина ле-маафим» 9%• Сливки для взбивания со вкусом шоколада «Шаменет метука ле-акцафа бе-таам шоколад»• «Крем фреш»Как всегда, «Тнува» подготовила сотни тысяч праздничных брошюр с рецептами, специальные наборы продуктов, продукты по особым ценам и скидочные купоны. Все это – в дополнение к обновленному сайту «Шеф Лаван», являющемуся ведущей платформой Израиля в мире профессиональной кулинарии.Из чего состоит потребительская корзина в преддверии праздника Шавуот?По данным статистического опроса в 2016, наблюдается значительный рост потребления молочных продуктов всех категорий. В прошедшем году в течение праздничной недели показатель роста продаж молочных продуктов составил 59%. Ведущие категории – особые сыры (продажи выросли на 111%), рассольные сыры (71%), твердые сыры (21%), мягкие сыры (53%).И еще: невероятный рост был отмечен в категории «сливки для взбивания» - 138%!Ведь именно сливки для взбивания являются основой для приготовления творожных тортов и других праздничных десертов. А в этом году – новинка! Сливки для взбивания со вкусом шоколада «Шаменет метука ле-акцафа бе-таам шоколад»!Новые кулинарные возможности – от «Шеф Лаван»В этом году «Тнува» выпустила 4 новых продукта в серии «Шеф Лаван», с помощью которых любители домашней выпечки смогут достигнуть более качественных результатов, не прилагая особых усилий:• Смесь для приготовления чизкейка (холодным или горячим способом) «Блила ле-ахана угат гвина» - легкое и удобное решение для приготовления традиционного праздничного чизкейка. Подходит как для холодного, так и для горячего способа приготовления. С этой смесью ваш чизкейк не опадет, а ваши домашние и гости насладятся удивительным вкусом и необычайной красотой десерта. Способ приготовления чрезвычайно прост, и все его этапы подробно описаны на упаковке. Время приготовления – примерно 15 минут до помещения в духовку. Готовый торт можно украсить по вашему вкусу!Вес – 850 г, кошерность - контроль раввината• Мягкий сыр для выпечки «Гвина ле-маафим» 9%Особый мягкий сыр, подходит как для соленой, так и для сладкой выпечки: «бурекасов», ватрушек, холодных творожных тортов. При использовании этого мягкого сыра тесто всегда остается хрустящим, а начинка – вкусной и сочной. Мягкий сыр для выпечки имеет особую текстуру и очень удобен в работе.Вес – 500 г, кошерность - БАДАЦ• Сливки для взбивания со вкусом шоколада «Шаменет метука ле-акцафа бе-таам шоколад»Новаторский и единственный в своем роде продукт на молочном рынке Израиля. Сливки для взбивания со вкусом шоколада содержат натуральное какао – для разнообразия и оригинальной нотки в ваших любимых десертах!Вес – 250 г, кошерность - "Меадрин"• Крем фреш «Крем фреш» в праздничной упаковкеБогатый сливочный вкус и идеальная текстура! Этот продукт прекрасно подойдет для выпечки как горячего, так и холодного способа приготовления, как соленой, так и сладкой. Крем фреш - идеальная добавка к горячей печеной картошке. Сдобренный различными добавками, он превратится в изысканный дип.Его также можно подать к горячему шоколадному или яблочному торту, а можно – в суп. Его чуть кисловатый вкус и кремовая текстура дарят настоящее кулинарное наслаждение. Именно благодаря этим своим качествам крем фреш от «Тнувы» стал неотъемлемым ингредиентом в блюдах известных израильских шефов.Вес – 250 г, кошерность - "Меадрин"