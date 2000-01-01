Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
72-летний француз, переплывший Атлантический океан в изготовленной на заказ стальной бочке, говорит, что он в приподнятом настроении, когда приближается к концу своего путешествия, после почти 100 дней одиночества в море, наслаждаясь "великолепными восходами и закатами".
"После 122 дней и девяти часов меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем", -написал 72-летний Жан-Жак Савин в электронной почте, добавив свой GPS. "Пересечение Атлантики является успешным".
На данный момент бочка Савина дрейфует в сторону Флориды, где он планирует закончить путешествие.
Источники отмечают, что на такой шаг бывшего военного подвигнула идея швейцарца Алена Бомбарда, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке.
Покорять Атлантику француз отправился 26 декабря на острове Эль-Йерро, Канарские острова. Для плавания он использовал бочку длиной в 3 метра и диаметром 2,1 м.