Более 110,000 израильтян посетили Синай на праздники
Более 110,000 израильтян проигнорировали предупреждения властей о возможных террористических атаках и отправились на египетскую часть Синайского полуострова на время празднования Песаха, сообщили в субботу представители Управления израильских аэропортов. Об этом пишет The Times of Israel.
Большинство путешественников уже вернулись в Израиль, однако, как считают власти, около 11,000 человек остались в Египте до воскресенья.
Перед праздником, который начался неделю назад, правительство предупредило о серьезной угрозе террористических атак на Синае, который издавна является популярным туристическим направлением, известным своими живописными пляжами, непринужденной атмосферой и дешевизной.
Полуостров считается опасным из-за своей пористой границы с Газой и опасениями, что террористы могут через нее с легкостью пробраться, чтобы атаковать израильских туристов. В последние годы египетский власти укрепляют границу, разрушают террористические туннели и усиливают пограничный контроль.