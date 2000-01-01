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Более 110,000 израильтян посетили Синай на праздники | Фото:28.04 16:25   MIGnews.com

Более 110,000 израильтян посетили Синай на праздники

Более 110,000 израильтян проигнорировали предупреждения властей о возможных террористических атаках и отправились на египетскую часть Синайского полуострова на время празднования Песаха, сообщили в субботу представители Управления израильских аэропортов. Об этом пишет The Times of Israel.

Большинство путешественников уже вернулись в Израиль, однако, как считают власти, около 11,000 человек остались в Египте до воскресенья.

Перед праздником, который начался неделю назад, правительство предупредило о серьезной угрозе террористических атак на Синае, который издавна является популярным туристическим направлением, известным своими живописными пляжами, непринужденной атмосферой и дешевизной.

Полуостров считается опасным из-за своей пористой границы с Газой и опасениями, что террористы могут через нее с легкостью пробраться, чтобы атаковать израильских туристов. В последние годы египетский власти укрепляют границу, разрушают террористические туннели и усиливают пограничный контроль.


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