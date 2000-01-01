29.04 02:31 MIGnews.com

Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу

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Звезда 'Игры престолов' Эмилия Кларк переоделась в Джона Сноу и прогулялась по улицам Нью-Йорка, чтобы привлечь внимание к новому конкурсу.Сообщается, что звезда таким образом хотела помочь благотворительной кампании Omaze, которая организовывает лотерею, чтобы дать поклонникам возможность лично встретиться с персонажами.Доходы будут направлены на финансирование медицинских исследований одной из клиник.