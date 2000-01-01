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Электрокары стали главными новинками автосалона в Пекине | Фото:28.04 23:27   MIGnews.com

Электрокары стали главными новинками автосалона в Пекине

На этой неделе в Пекине стартовал 15-й автосалон Auto China 2018, на котором представили более 1200 автомобилей различных классов и марок.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, трендом автошоу стали электрокары от различных мировых брендов.

Как отмечают организаторы, 105 автомобилей выставили на обозрение широкой публики впервые.

Уточняется, что в этот раз на международное автошоу в Китае приехали более 1200 участников из 14 разных стран, представляющие 1022 автомобильных новинки.

Что касается моделей на альтернативных источниках энергии (гибриды и электрокары), то их было представлено 174 единицы, из которых 124 принадлежат китайским производителям

Отметим, что в этом году автопроизводители сделали ставку на экологически чистые электрокары и гибриды.

Ожидается, что в ближайшие 5 лет КНР займет как минимум 10 место в рейтинге ТОП-20 производителей.
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