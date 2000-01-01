28.04 23:27 MIGnews.com
Электрокары стали главными новинками автосалона в Пекине
На этой неделе в Пекине стартовал 15-й автосалон Auto China 2018, на котором представили более 1200 автомобилей различных классов и марок.
Об этом в субботу, 28 апреля сообщает Deutsche Welle
.
По данным издания, трендом автошоу стали электрокары от различных мировых брендов.
Как отмечают организаторы, 105 автомобилей выставили на обозрение широкой публики впервые.
Уточняется, что в этот раз на международное автошоу в Китае приехали более 1200 участников из 14 разных стран, представляющие 1022 автомобильных новинки.
Что касается моделей на альтернативных источниках энергии (гибриды и электрокары), то их было представлено 174 единицы, из которых 124 принадлежат китайским производителям
Отметим, что в этом году автопроизводители сделали ставку на экологически чистые электрокары и гибриды.
Ожидается, что в ближайшие 5 лет КНР займет как минимум 10 место в рейтинге ТОП-20 производителей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии