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Названо имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон | Фото:28.04 08:34   MIGnews.com

Названо имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Как стало известно СМИ, новорожденный сын принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон получил имя Луи Артур Чарльз.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает USA TODAY.

По данным издания, ребенок будет носить титул: Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.

Ранее СМИ высказывали предположение, что третий ребенок принца Уильяма будет назван в честь легендарного вождя бриттов Артура Пендрагона.

Отметим, что легендарный правитель является героем национального эпоса и множества куртуазных романов.

Однако некоторые ученые полагают, что у Артура Пендрагона был реальный исторический прототип.

Напомним, 23 апреля в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter появилась первая фотография новорожденного ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На фото запечатлено, как герцогиня Кембриджская покидает больницу Святой Марии в сопровождении супруга и с ребенком на руках.
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