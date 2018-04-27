Названо имя второго сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

По данным издания, ребенок будет носить титул: Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский.
Ранее СМИ высказывали предположение, что третий ребенок принца Уильяма будет назван в честь легендарного вождя бриттов Артура Пендрагона.
Отметим, что легендарный правитель является героем национального эпоса и множества куртуазных романов.
Однако некоторые ученые полагают, что у Артура Пендрагона был реальный исторический прототип.
Напомним, 23 апреля в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter появилась первая фотография новорожденного ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На фото запечатлено, как герцогиня Кембриджская покидает больницу Святой Марии в сопровождении супруга и с ребенком на руках.