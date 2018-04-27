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Самый богатый человек заработал за день 12 млрд. долларов | Фото:29.04 02:27   MIGnews.com

Самый богатый человек заработал за день 12 млрд. долларов

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который является основателем компании Amazon, разбогател на 9 миллиардов после публикации финансового отчета его компании.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает Fortune.

По данным издания, он превзошел все ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Уточняется, что акции компании выросли на 6,3 процента - то есть до 1614 долларов за одну ценную бумагу.

Кроме США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, странах Европы и т. д. Штат сотрудников Amazon насчитывает 550 000 человек.

В результате копилка миллиардера подросла до $134 млрд.

Согласно данным отчета, по итогам первого квартала текущего года прибыль компании Безоса выросла в годовом выражении в 2,25 раза - то есть до 1,62 миллиардов.
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