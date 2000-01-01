Берлин: активисты будут раздавать кипы в городских парках

По словам организаторов мероприятия, целью акции является борьба с антисемитизмом.
Митинг будет происходить под лозунгом "Берлин носит кипу".
На призыв еврейской общины принять участие в митинге откликнулись около 2500 человек.
Акции должны состояться в Берлине, Эрфурте, Потсдаме и Кельне. В Берлине это прежде всего Новый Кельн, где традиционно селятся выходцы из Турции.
Разгорающийся скандал получил новый импульс, когда на днях президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер посоветовал евреям не носить в городах Германии традиционный религиозный головной убор.
Отмечается, что причиной такого призыва является возможная опасность стать объектом атаки. Этопроизошло в районе Пренцлауэр-Берг; пострадали 24-летний гражданин Германии и 21-летний израильтянин, оба были в кипах — традиционном головном уборе религиозных евреев.
По его словам, речь не сколько об антисемитизме в этом случае, как о расизме, который всегда сопровождается ксенофобией.