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Ученые наткнулись на мертвую зону в Оманском заливе | Фото:29.04 00:33   MIGnews.com

Ученые наткнулись на мертвую зону в Оманском заливе

Ученые Университета Восточной Англии провели исследование в Оманском заливе и выявили растущую мертвую зону, где наблюдается гипоксия.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Лента.ру.

По данным издания, для того чтобы определить уровень снижения кислорода в заливе, были применены два автономных необитаемых подводных аппарата. Они спускались на глубину 1000 метров и работали на протяжении нескольких месяцев.

Уточняется, что обнаружить мертвую зону удалось благодаря подводным роботам Seaglider.

Поддерживая связь со спутниками, роботы составили карту, где указано распределение кислорода в морской воде. По полученным данным, площадь мертвой зоны с обнаруженной гипоксией можно сравнить с территорией Шотландии.

Исследователи подчеркивают, что она продолжает увеличиваться.

Отметим, что мертвые зонывстречаются на глубине 200-800 метров и возникают в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ, которые поступают с суши вместе со сточными водами и удобрениями.
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