Ученые наткнулись на мертвую зону в Оманском заливе

По данным издания, для того чтобы определить уровень снижения кислорода в заливе, были применены два автономных необитаемых подводных аппарата. Они спускались на глубину 1000 метров и работали на протяжении нескольких месяцев.
Уточняется, что обнаружить мертвую зону удалось благодаря подводным роботам Seaglider.
Поддерживая связь со спутниками, роботы составили карту, где указано распределение кислорода в морской воде. По полученным данным, площадь мертвой зоны с обнаруженной гипоксией можно сравнить с территорией Шотландии.
Исследователи подчеркивают, что она продолжает увеличиваться.
Отметим, что мертвые зонывстречаются на глубине 200-800 метров и возникают в результате потепления воды и увеличения концентрации органических веществ, которые поступают с суши вместе со сточными водами и удобрениями.