28.04 19:56 MIGnews.com

77-летний Аль Пачино опять крутит с 38-летней актрисой

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Несмотря на свой почтенный возраст, американский актер Аль Пачино и не думает отказываться от простых радостей жизни, как то романы с актрисами моложе его почти на 40 лет.На днях таблоиды сообщили, что 77-ый день рождения звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" отметил на мексиканском курорте в компании своей возлюбленной – 38-летней актрисы из Аргентины Люсии Солы.Как пишет Daily Mail с 2011 года пара регулярно расставалась, но недавно они вновь возобновили свои отношения.Напомним, что сам Аль Пачино никогда не был женат, что впрочем не мешает ему иметь троих детей.