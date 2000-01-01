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77-летний Аль Пачино опять крутит с 38-летней актрисой | Фото: GabboT/Flickr28.04 19:56   MIGnews.com

77-летний Аль Пачино опять крутит с 38-летней актрисой

Несмотря на свой почтенный возраст, американский актер Аль Пачино и не думает отказываться от простых радостей жизни, как то романы с актрисами моложе его почти на 40 лет.

На днях таблоиды сообщили, что 77-ый день рождения звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" отметил на мексиканском курорте в компании своей возлюбленной – 38-летней актрисы из Аргентины Люсии Солы.

Как пишет Daily Mail с 2011 года пара регулярно расставалась, но недавно они вновь возобновили свои отношения.

Напомним, что сам Аль Пачино никогда не был женат, что впрочем не мешает ему иметь троих детей.
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