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Flickr.com 28.04 04:19   MIGnews.com

На новой 5-фунтовой банкноте - пунктуационные ошибки

На новой британской банкноте номиналом 5 фунтов стерлингов напечатана цитата бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля, в которой допущены пунктуационные ошибки, сообщает The Daily Telegraph.

В словах политика не хватает нужных знаков препинания. Это заметили британские лингвисты.

На купюре напечатана фраза, которую Черчилль произнес в палате общин в мае 1940 года во время Второй мировой войны: "Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота".

По словам специалистов, эти слова, по правилам пунктуации, нужно было взять в двойные кавычки и поставить точку в конце предложения. "Немного странно, поскольку выглядит это так, словно это говорят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Там определенно должны быть двойные кавычки и точка. Также там отсутствует серийная запятая после слова "слезы", – сказала преподаватель английского языка в Оксфордском университете Тара Стаббс, имея в виду Oxford comma, употребляемую в английском языке перед союзом.

Пятифунтовая банкнота с портретом Черчилля официально вошла в обращение в Великобритании 13 сентября 2016 года. Она заменила предыдущую купюру, изображавшую реформатора британской тюремной системы Элизабет Фрай (1780-1845). В Банке Англии заявили, что банкнота из синтетических полимеров значительно экологичнее и вдвое долговечнее бумажных, кроме того, она лучше защищена и примерно на 15% меньше по размеру. Всего в Великобритании планируют выпустить 440 миллионов таких купюр.
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