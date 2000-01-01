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29.04 05:39   MIGnews.com

Ученые выяснили главную цель мужчины во время секса

Британские сексологи провели исследование, благодаря которому выяснили, какую цель преследуют мужчины в сексе в первую очередь.

Сексологи провели исследование при участии 4400 пар. В ходе было установлено выяснили, что большая половина представителей сильного пола стремятся получить удовольствие вместе со своей спутницей.

Для добровольцев были составлены вопросы интимного характера.

Исследование проводилось группой британских ученых при поддержке издания Lovehoney.

На основе ответов был сделан вывод, что 57% мужчин, крайне заинтересованы в том, чтобы женщина во время интимной близости достигала "пика удовольствия" вместе со своими партнером. Тем не менее, всего 46% представительниц прекрасного пола, думают об удовольствии своего мужчины во время близости.
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