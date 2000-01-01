Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Вслед за Маском: с Facebook удаляются Уилл Феррелл и Шер | Фото: Eva Rinaldi/Flickr28.03 09:58   MIGnews.com

Вслед за Маском: с Facebook удаляются Уилл Феррелл и Шер

Некоторые знаменитости пошли по стопам основателя и изобретателя Илона Маска и тоже решили удалиться из соцсети Facebook на фоне информации о том, что личные данные 50 млн. пользователей ушли "не в те руки".



Одним из них стал американский комик Уилл Феррелл ("Сводные братья", "Здравствуй, папа, Новый год!", "Копы в глубоком запасе"). Заявив, о том, что "всегда испытывал отвращение к соцсетям", он предупредил, что в течение 72 часов удалит свою страницу. Примечательно, что сообщил он об этом именно на странице в Facebook.

"Я знаю, что меня не одного очень беспокоит слышать о злоупотреблениях со стороны Cambridge Analytica в отношении миллионов пользователей Facebook, что подрывает нашу демократию и ущемляет неприкосновенность наших граждан … Я все еще потрясен реакцией Facebook на такое нарушение, заключавшейся лишь в блокировке страницы осведомителя Cambridge Analytica", - написал Феррелл во вторник, 27 марта.

Актер заверил в том, что не может и дальше с чистой совестью пользоваться услугами компании, которая применяла пропаганду против самых слабых слоев населения.



Чуть ранее об аналогичном решении сообщила певица Шер. Отметив ту пользу, которую Facebook оказал ей для благотворительной деятельности, звезда заявила, что "есть вещи важнее денег", поэтому она удаляет свою страницу. Впрочем, на данный момент ее официальная страница в Facebook продолжает функционировать, поэтому, вероятно, она имела в виду свой личный аккаунт.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:35
Ким Чен Ын в Пекине пообещал отказаться от ядерного арсенала
10:30
Впервые: ОАЭ позвали израильтян на гонки в пустыне Абу-Даби
10:19
Израиль готовится к засухе
10:11
Турция и Европа сегодня не готовы пожать руку друг другу
09:28
Архитеррористка – пример гендерного равенства палестинцев
09:17
Японцы недовольны военными учениями РФ
09:01
"Трагедия в Кемерово - жертвоприношение к Песаху"
08:57
Посол Швеции в Израиле: BDS - не антисемитизм
08:25
Минздрав приказал больницам обыскивать пациентов в Песах
08:24
Стало известно, сколько россиян продолжат работать в НАТО
07:48
Нетаниягу сдал анализы - ОРВИ
07:42
Палестинцы легко прорвались через заграждения в Израиль
07:30
В Бен-Гурион столкнулись два самолета  
07:10
Эдельштейн объявит бойкот Дню независимости из-за Биби
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus