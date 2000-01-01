Вслед за Маском: с Facebook удаляются Уилл Феррелл и Шер
Некоторые знаменитости пошли по стопам основателя и изобретателя Илона Маска и тоже решили удалиться из соцсети Facebook на фоне информации о том, что личные данные 50 млн. пользователей ушли "не в те руки".
Одним из них стал американский комик Уилл Феррелл ("Сводные братья", "Здравствуй, папа, Новый год!", "Копы в глубоком запасе"). Заявив, о том, что "всегда испытывал отвращение к соцсетям", он предупредил, что в течение 72 часов удалит свою страницу. Примечательно, что сообщил он об этом именно на странице в Facebook.
"Я знаю, что меня не одного очень беспокоит слышать о злоупотреблениях со стороны Cambridge Analytica в отношении миллионов пользователей Facebook, что подрывает нашу демократию и ущемляет неприкосновенность наших граждан … Я все еще потрясен реакцией Facebook на такое нарушение, заключавшейся лишь в блокировке страницы осведомителя Cambridge Analytica", - написал Феррелл во вторник, 27 марта.
Актер заверил в том, что не может и дальше с чистой совестью пользоваться услугами компании, которая применяла пропаганду против самых слабых слоев населения.
2day I did something VERY HARD 4 me.Facebook has helped me with my Charity, &there are amazing young Ppl there.I have a special friend (Lauren)who I Respect & Admire,but today I deleted my Facebook account . I Love My🇺🇸🙏🏻. I Believe....There are Things MORE”IMPORTANT”THAN💰💰
Чуть ранее об аналогичном решении сообщила певица Шер. Отметив ту пользу, которую Facebook оказал ей для благотворительной деятельности, звезда заявила, что "есть вещи важнее денег", поэтому она удаляет свою страницу. Впрочем, на данный момент ее официальная страница в Facebook продолжает функционировать, поэтому, вероятно, она имела в виду свой личный аккаунт.