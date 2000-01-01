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Минздрав Израиля приказал обыскивать пациентов больниц | Фото: Daniel Borman/Flickr28.03 08:25   MIGnews.com

Минздрав приказал больницам обыскивать пациентов в Песах

Все израильские больницы получили распоряжение от заместителя министра здравоохранения Яакова Лицмана ("Яадут а-Тора") обыскивать всех, кто входит в лечебницы на предмет наличия у них хамеца (квасных продуктов) во время Песаха.

Стоит отметить, что во время праздника (который в этом году отмечается с 30 марта по 7 апреля) не только религиозные, но и многие светские евреи воздерживаются от употребления в пищу хамеца, а кошерные продукты маркируются на предмет наличия в них продуктов закваски.

Ранее Лицман просто запретил проносить в медучреждения квасное, нарушая таким образом религиозные предписания, но позже некоторые больницы заявили, что не собираются обыскивать посетителей и сотрудников, назвав это нереальным и никогда не практиковавшимся.

"Я не могу вообразить себе, чтобы охранник рылся в сумках больного, выворачивал их наизнанку при входе в больницу, чтобы запретить ему входить с бутербродом. Мы повесим призыв к людям не приносить хамец, но охранники не могут воспрепятствовать человеку принести некошерную еду во время праздника", - приводит Ynet мнение представителя одной из больниц.

Это привлекло внимание Лицмана, фактического руководителя Минздравом, который заявил об "обычаях на Песах, запрещающих хамец в медицинских помещениях и предписывающих обыскивать людей".

"Что вы можете поделать? 80% населения соблюдают кашрут в Песах. Ни один менеджер не уполномочен не делать то, что делалось в течение 60-70 лет. Этот обычай практиковался прежде, и будет практиковаться впредь", - добавил он.

Медиков это возмутило. Они обещали соблюдать кашрут в кафетерии и торговых автоматах, но в личную жизнь пациентов и их родных обещали не вторгаться.

"Заявления Лицмана предназначены для ушей харедим. Мы не супервайзеры кашрута", - цитирует одного из руководителей больницы.
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