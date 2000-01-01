В честь Стивена Спилберга назвали гамбургер

Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга. Переименование осуществили по случаю презентации на этой неделе фантастической ленты "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One).
"Посетители наших ресторанов являются фанатами Стивена Спилберга, поэтому мы хотели почтить выдающегося голливудского кинематографиста", - подчеркнул в интервью USA Today Джефф Дженкинс, главный специалист по маркетингу CKE Restaurants Holdings, которому принадлежат как Carl's Jr., так и Hardee's.
Отметим, что еще до недавнего времени минибургер, розничная цена которого составляет один доллар, носил название Charbroiled Slider, однако теперь он будет называться SpielBurger.
По данным издания, изменения в меню рестораны планируют внести к концу следующего месяца.
Однако Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. "У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя", — заявил режиссер.