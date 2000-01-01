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В честь Стивена Спилберга назвали гамбургер | Фото:29.03 03:40   MIGnews.com

В честь Стивена Спилберга назвали гамбургер

Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга. Переименование осуществили по случаю презентации на этой неделе фантастической ленты "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One).

Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel.

"Посетители наших ресторанов являются фанатами Стивена Спилберга, поэтому мы хотели почтить выдающегося голливудского кинематографиста", - подчеркнул в интервью USA Today Джефф Дженкинс, главный специалист по маркетингу CKE Restaurants Holdings, которому принадлежат как Carl's Jr., так и Hardee's.

Отметим, что еще до недавнего времени минибургер, розничная цена которого составляет один доллар, носил название Charbroiled Slider, однако теперь он будет называться SpielBurger.


По данным издания, изменения в меню рестораны планируют внести к концу следующего месяца.

Однако Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. "У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя", — заявил режиссер.


Позже представители Carlʼs Jr. заявили, что и не собирались выпускать "Спилбургеры". По их словам, это был всего лишь рекламный трюк для привлечения внимания режисера.
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