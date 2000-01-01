29.03 01:22 MIGnews.com

Дорожные знаки во Франции: "Нет джихадистам"

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На фоне беспрецедентного на фоне всей Европы числа терактов, группа неизвестных развесила на юге Франции необычные дорожные знаки – при въезде в ряд городов появились таблички "Джихадистам въезд запрещен".Как сообщает The Local, не менее семи таких знаков были обнаружены при въезде в Тулузу. Они стилизованы под обычные знаки, которыми обозначают границы населенных пунктов.Таблички были оперативно демонтированы и переданы в полиции, которая приступила к изучению записей с камер наблюдения, чтобы определить виновников.Издание допускает, что за случившееся может нести ответственность ультра-правое движение Generation Identitaire, которое и раньше было замечено за антимусульманской деятельностью.