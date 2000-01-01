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Беннет предложил `огиюрить` 40 млн. нееврев 28.03 14:18   MIGnews.com

Беннет нашел беспрецедентную возможность усилить поток алии

Около 60 миллионов человек во всем мире имеют в разной степени религиозно или духовно связаны с иудаизмом или Израилем, и среди них имеется множество групп и отдельных лиц, которых можно обратить и репатриировать, гласит доклад, подготовленный комиссией министерства диаспоры Нафтали Беннета.

Комиссия считает "беспрецедентной стратегической возможностью" отобрать общины, предоставить им учебные материалы об иудаизме, Еврейском государстве и иврите, а для тех, кто проявит заинтересованность в трудоустройстве, помочь в прохождении гиюра и дальнейшей репатриации, пишет "Гаарец".

В качестве одной из рекомендаций в докладе значится рассмотрение потенциала этих общин в качестве позитивных представителей Еврейского государства, а также их помощь в борьбе с антисемитизмом.

Документ был представлен на рассмотрение секретаря кабинета министров.

В частности в качестве примера таких общин приводятся:

- так называемые "марраны" – потомки испанских и португальских евреев, обращенных в христианство несколько столетий назад;
- "красные марраны" – потомки евреев из стран Восточной Европы, которые в эпоху коммунизма были вынуждены скрывать свое происхождение;
- общины считающие себя иудеями, но официально не признанные Израилем (эфиопские фалашмура, индийские Бней-Менаше и другие);
- общины Африки и Азии, еще более отдаленные от иудаизма;
- рассеянные по всему миру общины, считающие себя идеологически и духовно близкими к еврейскому народу.

По подсчетам министерства диаспоры, на сегодняшний день в Израиле и диаспоре проживает 14 миллионов евреев, еще 9 миллионов подпадают под действие Закона о возвращении, а также 5 миллионов потомков обратившихся в другие веры евреев и 35 миллионов людей с "известной связью с иудаизмом".

Комиссия министерства диаспоры рекомендует провести среди потомков оставивших иудаизм евреев экспериментальный проект, который будет включать создание базы данных онлайн с генеалогической информацией, выдачу специальных разрешений на учебу и работу их в Израиле, создание за рубежом институтов с целью распространения еврейской и израильской культуры, наподобие института Гете и Французского института.
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