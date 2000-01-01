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Умер сын создателя АК, Виктор Калашников 28.03 13:44   MIGnews.com

Умер сын создателя АК, Виктор Калашников

27 марта скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников. Как сообщили на сайте Ижевского государственного технического университета, сын легендарного оружейника Михаила Калашникова ушел из жизни в возрасте 75 лет в Ижевске.

Прощание с Виктором Калашниковым состоится 30 марта в Ижевске.

Кандидат технических наук Виктор Калашникова был ведущим инженером-конструктором концерна, названного именем его отца. Львиную долю своей профессиональной деятельности посвятил изучению и повышению показателей главного детища своего родителя – автомата Калашников, для которого в свое время разработал ряд узлов и деталей.

Кроме того, на его счету и участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, нескольких образцов пулемета Калашникова и пистолетов-пулеметов.

Напомним, что отца он пережил на 4 года - Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года.
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