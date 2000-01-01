Умер сын создателя АК, Виктор Калашников

27 марта скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников. Как сообщили на сайте Ижевского государственного технического университета, сын легендарного оружейника Михаила Калашникова ушел из жизни в возрасте 75 лет в Ижевске.
Прощание с Виктором Калашниковым состоится 30 марта в Ижевске.
Кандидат технических наук Виктор Калашникова был ведущим инженером-конструктором концерна, названного именем его отца. Львиную долю своей профессиональной деятельности посвятил изучению и повышению показателей главного детища своего родителя – автомата Калашников, для которого в свое время разработал ряд узлов и деталей.
Кроме того, на его счету и участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, нескольких образцов пулемета Калашникова и пистолетов-пулеметов.
Напомним, что отца он пережил на 4 года - Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года.