28.03 13:44 MIGnews.com

Умер сын создателя АК, Виктор Калашников

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27 марта скончался конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников. Как сообщили на сайте Ижевского государственного технического университета, сын легендарного оружейника Михаила Калашникова ушел из жизни в возрасте 75 лет в Ижевске.Прощание с Виктором Калашниковым состоится 30 марта в Ижевске.Кандидат технических наук Виктор Калашникова был ведущим инженером-конструктором концерна, названного именем его отца. Львиную долю своей профессиональной деятельности посвятил изучению и повышению показателей главного детища своего родителя – автомата Калашников, для которого в свое время разработал ряд узлов и деталей.Кроме того, на его счету и участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, нескольких образцов пулемета Калашникова и пистолетов-пулеметов.Напомним, что отца он пережил на 4 года - Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года.