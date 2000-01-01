В австрийском "парке Южного периода" - следы динозавров
В австралийском "парке Южного периода" нашли массовые следы динозавров, об этом на своем сайте сообщил Университет Квинсленда. Исследователям удалось найти всего на 25 километрах 21 различный вид динозавров.
Такого в истории еще не было — с невероятными ощущениями рассказали исследователи. Исследование проходило на одном из побережьев Австралии, а именно на полуострове с названием Дампьер. Найдены массовые следы динозавров на 25 километрах. Разглядеть их удалось на камнях, чей возраст колеблется от 127 до 140 миллионов лет.
В Австралии нашли 21 разный вид динозавров на 25 километрах побережья. Этот участок сейчас является первым в истории по многим признакам. Во-первых, никогда еще ученые не находили такое количество разных видов динозавров в одном месте, а во-вторых, это место является единственным, на котором остались следы мелового периода (это примерно 145 — 66 млн лет назад). Хочется заметить, что исследователи очень дорожат этим. Они даже назвали этот остров австралийским "парком Южного периода". "Это такое волшебное место — собственный Парк Юрского периода в потрясающей пустыне в Австралии", делится Доктор Стив Солсбери, являющийся ведущим автором этого исследования.