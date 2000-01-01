29.03 02:22 MIGnews.com

В австрийском "парке Южного периода" - следы динозавров

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В австралийском "парке Южного периода" нашли массовые следы динозавров, об этом на своем сайте сообщил Университет Квинсленда. Исследователям удалось найти всего на 25 километрах 21 различный вид динозавров.Такого в истории еще не было — с невероятными ощущениями рассказали исследователи. Исследование проходило на одном из побережьев Австралии, а именно на полуострове с названием Дампьер. Найдены массовые следы динозавров на 25 километрах. Разглядеть их удалось на камнях, чей возраст колеблется от 127 до 140 миллионов лет.В Австралии нашли 21 разный вид динозавров на 25 километрах побережья. Этот участок сейчас является первым в истории по многим признакам. Во-первых, никогда еще ученые не находили такое количество разных видов динозавров в одном месте, а во-вторых, это место является единственным, на котором остались следы мелового периода (это примерно 145 — 66 млн лет назад). Хочется заметить, что исследователи очень дорожат этим. Они даже назвали этот остров австралийским "парком Южного периода". "Это такое волшебное место — собственный Парк Юрского периода в потрясающей пустыне в Австралии", делится Доктор Стив Солсбери, являющийся ведущим автором этого исследования.