28.03 21:44 MIGnews.com

Супермодель Бар Рафаэли вновь станет мамой

Something's cooking ... Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) Мар 28 2017 в 6:29 PDT

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская супермодель Бар Рафаэли сообщила о том, что ждет второго ребенка. Радостной новостью 31-летняя модель поделилась во вторник, 28 марта. Рафаэли опубликовала свой снимок в Instagram.Селфи себя в зеркале с растущим животиком она разместила с надписью "Something cooking".Снимок набрал десятки тысяч лайков. Также многие поклонники выразили свои поздравления молодым родителям.Отметим, что своего первенца (дочку)Бар Рафаэли родила летом прошлого года.