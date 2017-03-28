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instagram.com 28.03 21:44   MIGnews.com

Супермодель Бар Рафаэли вновь станет мамой

Израильская супермодель Бар Рафаэли сообщила о том, что ждет второго ребенка. Радостной новостью 31-летняя модель поделилась во вторник, 28 марта. Рафаэли опубликовала свой снимок в Instagram.

Селфи себя в зеркале с растущим животиком она разместила с надписью "Something cooking".

Something's cooking ...

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)




Снимок набрал десятки тысяч лайков. Также многие поклонники выразили свои поздравления молодым родителям.

Отметим, что своего первенца (дочку)Бар Рафаэли родила летом прошлого года.
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