28.03 21:44 MIGnews.com
Супермодель Бар Рафаэли вновь станет мамой
Израильская супермодель Бар Рафаэли сообщила о том, что ждет второго ребенка. Радостной новостью 31-летняя модель поделилась во вторник, 28 марта. Рафаэли опубликовала свой снимок в Instagram.
Селфи себя в зеркале с растущим животиком она разместила с надписью "Something cooking".
Снимок набрал десятки тысяч лайков. Также многие поклонники выразили свои поздравления молодым родителям.
Отметим, что своего первенца (дочку)Бар Рафаэли родила летом прошлого года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии