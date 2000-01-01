Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли 30.03 05:33   MIGnews.com

Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли

Голливудский актер готов простить обиды жене и жить вместе с ней ради детей. Новости о разводе пары появляются в СМИ уже не так часто, супруги недавно начало снова общаться, а теперь инсайдеры утверждают, что Питт готов вернуться к жене, чтобы быть ближе к детям, пишет сайт starslife.ru.

"Энджи приложила немало усилий, чтобы побольнее" укусить "Брэда, но и после этого он готов помириться с ней, чтобы их дети были счастливы. Дети - главное в жизни Брэда, и близкие отношения с женой - это лучшее, что он может сделать для них ", - сказал инсайдер.

Напомним, в сентябре прошлого года Джоли подала на развод, при этом она обвинила мужа в жестоком обращении с детьми. Брэд, как и все поклонники звездной четы, не могли поверить в то, что происходит. В ФБР начали расследование, но впоследствии дело закрыли, потому что не нашли никаких доказательств. Сейчас все шестеро детей пары живут с Энджи и ездят с ней по миру, а Брэд видится с ними крайне редко. Впрочем, последние новости о примирении очень радуют поклонников. Они надеются, что знаменитости смогут простить друг другу обиды и снова жить вместе в мире и согласии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:18
Из-за Трампа: бесплатные планшеты для пассажиров Etihad
04:45
Названы самые затратные в производстве продукты
03:53
Джорджа Майкла похоронили через 3 месяца после смерти
02:35
Муж Дженнифер Энистон изменяет ей с 28-летней
01:20
Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям
23:29
Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России
22:38
В теле питона нашли пропавшего индонезийца  
21:51
Германия задумалась о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России
21:38
Аббас назвал условия для мира с Израилем
21:09
Назван новый глава Совета национальной безопасности Израиля
20:33
В Ираке уничтожен "министр здравоохранения" ISIS
19:45
С 11 июля: рабочая неделя короче на час
19:26
Скандал в "Эгед": водитель выкинул инвалида из автобуса  
19:15
Сильный шекель: Израильтяне активно покупают за границей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus