30.03 05:33 MIGnews.com

Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли

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Голливудский актер готов простить обиды жене и жить вместе с ней ради детей. Новости о разводе пары появляются в СМИ уже не так часто, супруги недавно начало снова общаться, а теперь инсайдеры утверждают, что Питт готов вернуться к жене, чтобы быть ближе к детям, пишет сайт starslife.ru."Энджи приложила немало усилий, чтобы побольнее" укусить "Брэда, но и после этого он готов помириться с ней, чтобы их дети были счастливы. Дети - главное в жизни Брэда, и близкие отношения с женой - это лучшее, что он может сделать для них ", - сказал инсайдер.Напомним, в сентябре прошлого года Джоли подала на развод, при этом она обвинила мужа в жестоком обращении с детьми. Брэд, как и все поклонники звездной четы, не могли поверить в то, что происходит. В ФБР начали расследование, но впоследствии дело закрыли, потому что не нашли никаких доказательств. Сейчас все шестеро детей пары живут с Энджи и ездят с ней по миру, а Брэд видится с ними крайне редко. Впрочем, последние новости о примирении очень радуют поклонников. Они надеются, что знаменитости смогут простить друг другу обиды и снова жить вместе в мире и согласии.