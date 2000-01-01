29.03 01:41 MIGnews.com

Ученые нашли новый способ борьбы со стрессом и депрессией

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Американские ученые нашли новый способ борьбы со стрессом и депрессией. Впрочем, по сути, предлагаемый метод не так уж оригинален. По словам специалистов, чтобы привести себя в порядок, достаточно просто убраться в квартире.Ученые из Американского центра психических расстройств путем наблюдений выяснили, что беспорядок и пыль представляют угрозу для психики человека.В ходе эксперимента ученые заставили добровольцев очистить свои квартиры от ненужных старых вещей. В процессе наведения порядка у пациентов наблюдали повышенное напряжение. Это связано с тем, что у людей за годы сформировалась болезненная зависимость от личных вещей.В то же время многие участники эксперимента впадали в депрессию потому, что не были способны навести порядок в собственных квартирах. Поэтому нет ничего удивительного, что уборка помогает обрести гармонию с собой, отмечают исследователи.Авторы исследования подчеркнули, что уборка в доме необходимо проводить в энергичном темпе, чтобы человек почувствовал нагрузки, и как минимум в течение двадцати минут.Ранее британские специалисты заявили, что интенсивная еженедельная уборка в доме в течение двадцати минут способна положительно влиять на психическое здоровье человека. Также было установлено, что двигательная активность, которая не связана с работой по дому, тоже приносит пользу не только для физического, но и для психического здоровья.Ученые из медицинского колледжа Лондонского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, которые занимались спортом хотя бы раз в неделю, страдали психическими нарушениями на 33% реже, чем те, кто не занимался спортом вообще. Те же люди, которые активно занимались домашней работой не реже одного раза в неделю, страдали психическими нарушениями на 20% меньше тех, кто не выполнял никакой домашней работы.