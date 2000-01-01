29.02 06:01 MIGnews.com

Игру-симулятор пандемии Plague Inc. запретили в Китае

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Жители Китая утратили возможность приобрести игру Plague Inc. на устройствах Apple. Приложение убрали из магазина приложений App Store.В американской компании объяснили исчезновение игры из магазина требованиями китайских властей. По словам авторов игры, администрация киберпространства КНР считает такой контент незаконным.Сообщается, что до запрета приложение вышло в топ продаж в КНР и нескольких других странах."Нам неясно, связано ли удаление с продолжающейся вспышкой коронавируса, с которой столкнулся Китай", - отметили создатели и добавили, что будут добиваться возвращения игры в магазин.