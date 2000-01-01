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Игру-симулятор пандемии Plague Inc. запретили в Китае 29.02 06:01   MIGnews.com

Игру-симулятор пандемии Plague Inc. запретили в Китае

Жители Китая утратили возможность приобрести игру Plague Inc. на устройствах Apple. Приложение убрали из магазина приложений App Store.

В американской компании объяснили исчезновение игры из магазина требованиями китайских властей. По словам авторов игры, администрация киберпространства КНР считает такой контент незаконным.

Сообщается, что до запрета приложение вышло в топ продаж в КНР и нескольких других странах.

"Нам неясно, связано ли удаление с продолжающейся вспышкой коронавируса, с которой столкнулся Китай", - отметили создатели и добавили, что будут добиваться возвращения игры в магазин.


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