29.02 04:57 MIGnews.com

Принц Гарри и Джон Бон Джови записали песню

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Внук королевы Великобритании Елизаветы II Гарри записал песню в дуэте с американским музыкантом Джоном Бон Джови.Они встретились на лондонской студии звукозаписи Abbey Road для совместной работы над кавером на песню Unbroken.Композиция будет представлена на основанных герцогом Сассекским Играх непокорённый, представляющих собой соревнования в стиле Паралимпийских игр для действующих и бывших военнослужащих.