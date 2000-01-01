28.02 11:11 MIGnews.com

Сигаролюбы съехались в Гавану

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В Гаване стартовал 20-й Международный фестиваль кубинских сигар. В столицу приехали специалисты, предприниматели и просто ценители табака как минимум из 70 стран мира, включая РоссиюТрадиционно форум проводят в Дворце съездов, там на стендах можно лицезреть сигары различных известных производителей, среди них Montecristo, H. Upmann, Cohiba, Partagas, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey и другие. Организатор мероприятия - корпорация Habanos S.A.По информации представителей Habanos S.A, в прошлом году продажи продукции увеличились на 12% (доход $500 млн). Активно скупают кубинские сигары испанцы, французы, китайцы, немцы, швейцарцы, а также Ливан, ОАЭ, Великобритания и Канада.Как известно, поставки табачных изделий из Кубы в США не осуществляются по причине торгового эмбарго, которое наложил Вашингтон в отношении Острова свободы более полувека назад.