Опрос: француженки сталкиваются с домогательством на работе
Треть француженок подвергались сексуальным домогательствам на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Ifop, который провели по инициативе портала VieHealthy.
Согласно результату подсчетов ответов опрошенных, 32% жительниц Франции становились жертвой сексуальных домогательств на рабочем месте "в юридическом смысле слова". При этом 13% участниц сообщили, что их коллеги "распускали руки" и прикасались к интимным местам женщин. 24% заявили, что "становились жертвами легкого физического контакта" и 34 процента француженок испытывали на себе "вербальные и визуальные формы домогательств", которые проявлялись свистом, жестом или непристойным комментарием в их адрес.
Последние несколько месяцев встречаются множество скандалов, связанных с сексуальным насилием или домогательством по всему миру. В эпицентре событий оказываются политики, звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии. Все началось с обвинения в домогательстве и изнасиловании в адрес американского кинопродюсера Харви Вайштейна. На него резко обрушилась волна обвинений со стороны многих голливудских кино-звезд, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.