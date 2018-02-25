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Фото из Instagram: bat_gio 01.03 04:32   MIGnews.com

В сети становится популярным флешмоб #GucciChallenge

В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб с отрезанными головами на фото. Он проходит под хештегом #GucciChallenge.

Акция начала набирать популярность после последнего показа итальянского модного дома своей последней коллекции. Тогда модели выходили на подиум держа в руках макеты своих голов в качестве аксессуара.

Впоследствии идея понравилась популярным модным блогерам, за флешмоб, которых поддержали пользователи соцсетей и начали выкладывать свои снимки, с головами своих знакомых, как будто их обезглавили.





Tô morto com essa nova moda ! #guccichallenge #tendência #muóda #Gucci #Guçi

Публикация от Luiz_the_biker (@luiz_the_biker)



Помимо отрезанных голов, модели Gucci позировали на подиуме еще с муляжами змей, и драконов.
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