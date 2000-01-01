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youtube28.02 13:36   MIGnews.com

Опубликована неизвестная запись 17-летней Эми Уайнхаус

Обнародована ранее неизвестная запись с 17-летней Эми Уайнхаус. Об этом сообщает издание NME в среду, 28 февраля.

Демо-версия легендарной британской исполнительницы песни под названием "My own way" опубликована на канале Youtube. В открытый доступ ее выложил музыкант Джил Кэнг, который является одним из соавторов композиции.

Это демо-версия песни My Own Way. В открытый доступ ее выложил лондонский музыкант Джил Кэнг, один из соавторов композиции.



Кэнг рассказал, что Уайнхаус записала песню в 2001 году, когда пыталась привлечь внимание звукозаписывающих лейблов. Он отметил, что тогда юной певице понадобилось всего три дубля.

В 2015 году Дэвид Джозеф из Universal Music заявил, что многие демо с Эми Уайнхаус были уничтожены, чтобы предотвратить какие-либо посмертные релизы.

Джил Кэнг добавил, что нашел запись на прошлой неделе и решил обнародовать ее.

Соул и джазовая певица умерла 23 июля 2011 года. Исполнительнице было всего 27 лет. При жизни Уайнхаус попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2008 году, когда получила сразу 5 наград "Грэмми".

Таким образом, Эми стала первой британской исполнительницей, которая получила большое количество наград за одну церемонию.

Британка записала два альбома: "Frank", который вышел в 2003 году и "Back to black", который принес Уайнхаус всемирную славу.


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