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youtube 01.03 02:18   MIGnews.com

Герцогиня Кембриджская рассказала о трудностях материнства

Герцогиня Кембриджская посетила Королевский колледж акушеров и гинекологов, патроном которого была официально объявлена Кенсингтонским дворцом.
Мы уже показывали вам красивый и новый образ герцогини, она появилась на публике в платье и пальто синего цвета от Jenny Packham и туфлях на каблуках от Jimmy Choo.

Во время одной из бесед Кэтрин поделилась личными переживаниями, с которыми столкнулась после рождения детей. "Материнство – это целый спектр разных эмоций. Ни одна из нас не знает, с чем ей придется столкнуться, став матерью. Это радость, любовь, усталость, беспокойство - все это мы ощущаем одновременно.
Наша прежняя сущность меняется навсегда, мы больше никогда не будем прежними. Ведь теперь в первую очередь мы думаем о наших детях, а не о себе", - заявила герцогиня.

Она также призналась, что тоже в самом начале этого пути чувствовала неуверенность и сомнения в том, что сможет справиться со сложностями, которые возникали и будут возникать вновь, ведь скоро Кэтрин родит своего третьего ребенка. Поэтому считает, что крайне важно заботиться о своем психическом здоровье и здоровье своих детей, что и призвала делать других матерей, передает ТСН.
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