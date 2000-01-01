01.03 03:40 MIGnews.com

Ученые: Женщины доказали, что умнее мужчин

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Выводы о превосходстве женского интеллекта над мужским были получены путем сопоставления результатов тысяч тестов на уровень IQ, проведенных в Западной Европе, США, Канаде, Новой Зеландии, Аргентины и Эстонии, как сообщает ladyportal.info.Впервые более чем за 100 лет измерений женщины превзошли мужчин в уровне IQ. Возможно, это связано с чисто женской способностью к многозадачности.Это вывод, который точно будет подвергнут сомнению. По крайней мере, половиной человечества, к которой относятся мужчины. И, тем не менее, впервые за всю историю измерения интеллектуального уровня IQ психологи зафиксировали превосходство женского ума над мужским.С самого начала этих измерений 100 лет назад прекрасный пол все время держался, в среднем, в пяти пунктах позади мужского, что даже позволило психологам сделать вывод о существовании генетических различий между мужским и женским интеллектом.Но в последние годы эта разница постоянно сокращалась, пока женщины не вырвались вперед. Всемирно известный автор IQ-тестирования Джеймс Флинн заявил, что уровень интеллекта мужчин и женщин рос довольно интенсивно, однако получилось так, что женский интеллект все-таки обогнал мужской.Одним из возможных объяснений этого является природная способность женщины к многозадачности. Прекрасный пол умудряется одинаково хорошо справляться и с работой, и с выполнением домашних обязанностей, и с воспитанием детей.Некоторые ученые полагают, что у женщин всегда имелся более высокий потенциал развития интеллекта, чем у мужчин, но только в последнее время эту возможность удалось реализовать.