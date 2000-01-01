Ученые: Женщины доказали, что умнее мужчин

Выводы о превосходстве женского интеллекта над мужским были получены путем сопоставления результатов тысяч тестов на уровень IQ, проведенных в Западной Европе, США, Канаде, Новой Зеландии, Аргентины и Эстонии, как сообщает ladyportal.info.
Впервые более чем за 100 лет измерений женщины превзошли мужчин в уровне IQ. Возможно, это связано с чисто женской способностью к многозадачности.
Это вывод, который точно будет подвергнут сомнению. По крайней мере, половиной человечества, к которой относятся мужчины. И, тем не менее, впервые за всю историю измерения интеллектуального уровня IQ психологи зафиксировали превосходство женского ума над мужским.
С самого начала этих измерений 100 лет назад прекрасный пол все время держался, в среднем, в пяти пунктах позади мужского, что даже позволило психологам сделать вывод о существовании генетических различий между мужским и женским интеллектом.
Но в последние годы эта разница постоянно сокращалась, пока женщины не вырвались вперед. Всемирно известный автор IQ-тестирования Джеймс Флинн заявил, что уровень интеллекта мужчин и женщин рос довольно интенсивно, однако получилось так, что женский интеллект все-таки обогнал мужской.
Одним из возможных объяснений этого является природная способность женщины к многозадачности. Прекрасный пол умудряется одинаково хорошо справляться и с работой, и с выполнением домашних обязанностей, и с воспитанием детей.
Некоторые ученые полагают, что у женщин всегда имелся более высокий потенциал развития интеллекта, чем у мужчин, но только в последнее время эту возможность удалось реализовать.