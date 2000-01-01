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Терапевт сел в тюрьму за `лечение оргазмами` | Фото: Thinkstock01.03 00:05   MIGnews.com

Терапевт сел в тюрьму за "лечение оргазмами"

Верховный суд Италии подтвердил приговор известному в Италии врачу Франко Лумаки за достаточно нестандартное лечение эндокринных расстройств – "терапевтическими оргазмами".

Доцент факультета медицины и врач из Падуи попал под стражу еще в 2006 году, когда выяснилось, что он принуждал своих пациенток к сексу. Правда всплыла после того, как одна из женщин рассказала главврачу больницы, где работал Лумаки, о "прогрессивном" методе практикуемом доктором.

Дело дошло до министерство здравоохранения, а оттуда в прокуратуру Падуи. "Оргазмолога" обвинили и признали виновным в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблении служебным положением. Суд приговорил его к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.
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