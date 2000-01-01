28.02 14:14 MIGnews.com

Живодеры забили арматурой бегемота в зоопарке

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Сальвадор известен как одна из самых опасных стран в мире. Однако произошедшее на прошлой неделе в столичном зоопарке поразило даже привычных к жестокости жителей города. В результате нанесенных увечий умер самый любимый посетителями питомец – 15-летний бегемот Густавито.Как сообщает The Guardian, в ночь на вторник, 21 февраля, группа неизвестных пробралась на территорию зоопарка и изувечила Густавито. Несколько дней смотрители не замечали увечий животного, так как гиппопотам находился в бассейне, а в воскресенье он умер. На нем оказалось множество синяков и колотых ран, следуя из чего ветеринары пришли к выводу, что злоумышленниками использовали арматуру, ножи и камни.Случившееся настолько поразило сальвадорцев, что они организовали настоящий траур по питомцу – как в социальных сетях, так и в реальной жизни, принося цветы ко входу зоопарка."Мы привыкли ежедневно видеть мертвецов. Нас убивают, как мух, но это просто выше всякого понимания. Они убили животное – единственного, кто нас развлекал", - цитирует издание уличного торговца Мартина Кастильо.Руководство учреждения назвало нападение на животное "трусливым и бесчеловечным", а министр юстиции Маурисио Рамирес Ландаверде распорядился открыть по данном факту расследование.Густавито родился и вырос в Гватемале, но последние 13 лет провел в национальном зоопарке Сальвадора.