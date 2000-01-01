01.03 02:55 MIGnews.com

Филипп Киркоров станет отцом в третий раз

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Филипп Киркоров, который в 2017 году отпразднует свой 50-летний юбилей, не исключает, что вскоре может уже в третий раз стать отцом. При этом артист уверен, что возраст этому вовсе не помеха, поскольку стать родителем можно и в 75 лет.Отвечая на вопросы журналистов Филипп Киркоров отметил, что подумывает о том, чтобы снова стать отцом, поскольку 50 лет в современном мире не считает значительным возрастом. Однако пока музыкант намерен "поднять" своих двух детей - Аллу-Викторию, которой сейчас пять лет, и четырехлетнего Мартина. Завести еще ребенка можно и в 75 лет, уверен культурный деятель, поэтому у него еще четверть века в запасе. Кроме того, уверяет Филипп Киркоров, не собирается он и покидать сцену, намереваясь еще не один год радовать публику новыми работами и уникальными образами.На вопросы сотрудников СМИ Киркоров ответил во время присутствия на съемочной площадке сериала "Воронины", а посвящен эпизод 50-летию артиста. Примечательно, что юбилей исполнитель справит уже в апреле и в связи с данным событием деятель намерен устроить масштабный концерт.