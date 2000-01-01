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В Италии проснулась Этна | Фото: Thinkstock28.02 10:20   MIGnews.com

В Италии проснулась Этна

Расположенный на восточном побережье итальянского острова Сицилия вулкан Этна вновь возобновил свою активность. В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии зафиксировали извержение лавы из нового юго-восточного кратера знаменитого вулкана.



27 февраля фонтаны раскаленной лавы были видны не только из ближайшего к Этне города Катания, но и из более отдаленных населенных пунктов, в частности из Таормины. Извержение сопровождалось небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб.

В то же время вулканологи не считают, что нынешнее извержение представляет какую-либо угрозу людям или материальным объектам. Несмотря на то, что выбросы вулканического пепла усложняют работу международного аэропорта Фонтанаросса близ Катании, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме – без отмен и даже без задержек рейсов.
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