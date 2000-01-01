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Северная Македония вводит меры из-за загрязнения воздуха 28.01 18:23   MIGnews.com

Северная Македония вводит меры из-за загрязнения воздуха

Правительство Северной Македонии объявило о неотложных мерах в столице страны Скопье и городе Тетово, чтобы защитить население от чрезвычайно высокого уровня загрязнения воздуха.

Уровень токсичных частиц в воздухе два дня подряд превышает безопасную норму в 11 раз. Это создает опасность для здоровья, заявили македонские власти.

Правительство рекомендовало компаниям позволить не работать беременным женщинам и людям, которым более 60 лет. Строительным компаниям рекомендовали сократить время работы на улице. Спортивные и другие мероприятия на свежем воздухе в дни повышенного загрязнения проводить запрещено, пишет RFERL.

Само правительство сократит использование своих служебных транспортных средств вдвое. Министерствам здравоохранения и благосостояния предписано обеспечить приют для бездомных, а также усилить работу экстренных служб и посещения людей на дому с хроническими заболеваниями.

Все меры вступят в силу сегодня.


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