Северная Македония вводит меры из-за загрязнения воздуха
Правительство Северной Македонии объявило о неотложных мерах в столице страны Скопье и городе Тетово, чтобы защитить население от чрезвычайно высокого уровня загрязнения воздуха.
Уровень токсичных частиц в воздухе два дня подряд превышает безопасную норму в 11 раз. Это создает опасность для здоровья, заявили македонские власти.
Правительство рекомендовало компаниям позволить не работать беременным женщинам и людям, которым более 60 лет. Строительным компаниям рекомендовали сократить время работы на улице. Спортивные и другие мероприятия на свежем воздухе в дни повышенного загрязнения проводить запрещено, пишет RFERL.
Само правительство сократит использование своих служебных транспортных средств вдвое. Министерствам здравоохранения и благосостояния предписано обеспечить приют для бездомных, а также усилить работу экстренных служб и посещения людей на дому с хроническими заболеваниями.